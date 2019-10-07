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Пожары Происшествия

Под Самарой и в Тольятти тушат два крупных лесных пожара

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 октября, в 14:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о горении порубочных остатков и сухой травы в 57 квартале Самарского лесничества в Волжском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, по состоянию на вечер 6 октября, площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. метров. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечено несколько пожарных подразделений в составе 69 человек, которые используют 10 единиц техники. Дополнительно к месту пожара выехали представители ФКУ "Волжский спасательный центр МЧС России" в составе 50 человек и три единицы техники.

В тот же день в 18:40 огнеборцам поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 15 квартале Тольяттинского городского лесничества Центрального района Тольятти.

Тут в 19:16 пожар удалось локализовать. По уточненным данным на вечер 6 октября площадь, пройденная огнем, составила 3 га. Борьбу с огнем ведут 75 человек. Используется 15 единиц техники.  Погибших и пострадавших нет.

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