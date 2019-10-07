При ДТП с двумя машинами под Самарой пострадали 5 человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 7 октября, примерно в 18:50 на 56-м километре автодороги "Обводная г. Самара". произошло столкновение двух легковых автомобилей: Chevrolet и Volkswagen, после которого за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.