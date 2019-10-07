При ДТП с двумя машинами под Самарой пострадали 5 человек

В понедельник, 7 октября, примерно в 18:50 на 56-м километре автодороги "Обводная г. Самара". произошло столкновение двух легковых автомобилей: Chevrolet и Volkswagen, после которого за медицинской помощью обратились пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, пострадали два пассажира автомобиля Chevrolet и два пассажира автомобиля Volkswagen, среди которых пятилетняя девочка.
Сейчас полицейские работают на месте ДТП, регулируют движение, устанавливают обстоятельства ДТП. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.