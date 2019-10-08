Дмитрий Азаров раскритиковал власти Самары за работу по подключению МКД к теплу

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказал ряд замечаний в отношении властей Самары за работу по подключению многоквартирных домов к теплу, сообщает пресс-служба правительства региона. Тему подготовки к отопительному сезону глава области обсудил на оперативном совещании с участием представителей кабинета министров и руководителей надзорных ведомств.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Сергея Маркова, на сегодняшний день все социальные объекты подключены к теплоснабжению. Жилые дома в районах области к центральному отоплению подключены на 100%, а в городских округах — только на 98%. Жители 201 дома по-прежнему находятся без тепла, даже несмотря на то, что сезон начался еще две недели назад. Большая часть из них находится в Самаре — 189 объектов, еще 10 — в Сызрани и два — в Тольятти. Среди основных причин — порывы, а также отсутствие газоснабжения в некоторых котельных из-за наличия долгов перед поставщиком.

Накануне совещания Дмитрий Азаров в социальных сетях предложил жителям области указать адреса, по которым еще нет тепла. Главе региона поступило 600 обращений от жителей области, 90% которых — из Самары.

Первый заместитель мэра областной столицы Владимир Василенко сообщил, что большая часть неподключенных МКД запитана от изношенных бесхозяйных теплосетей, закрепленных за компанией ПТС. Они не отапливаются в связи с повреждениями, которые сейчас устраняются.

Еще у восьми домов отсутствуют разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию тепловых установок. Из них четыре дома обслуживается управляющими компаниями, еще четыре дома — товариществами собственников недвижимости. Дмитрий Азаров поручил выровнять ситуацию в кратчайшие сроки. "Отработайте с жильцами, пусть они проведут собрание товарищества собственников и сменят руководителя, который не смог подготовить дом к отопительному сезону. Что касается управляющих компаний — здесь нужны меры прокурорского реагирования", — отметил губернатор. Он также подчеркнул, что собственникам жилья следует более ответственно подходить к выбору управляющей организации.

По словам Владимира Василенко, 120 из 189 домов планируется подключить уже сегодня. По наиболее проблемным МКД вопрос будет решен до 11 октября.

Вместе с тем, выяснилось, что по ряду домов данные городской администрации не совпадают с теми, которые указывают сами жители. "Проанализируете все обращения граждан, которые мне поступили, и отдельно по ним доложите. Потому что по вашим данным у вас дома подключены, а по данным, которые люди дают, — тепла нет. Значит голову вам морочат, а вы не имеете достоверную информацию", — подчеркнул Дмитрий Азаров.