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ДТП Происшествия

В Самаре невнимательный водитель иномарки сбил двух пешеходов

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 октября, в 18:30 у дома №1 по ул. Никольской два пешехода попали под колеса Renault Duster, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 34-летний водитель иномарки, начиная движение, не убедился в безопасности маневра, и сбил оказавшихся поблизости 57-летнего мужчину и 18-летнего юношу. В результате ДТП пешеходы получили травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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