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На ж/д станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во Самаре 8 октября, примерно в 2:00, при маневровых работах на 15 пути железнодорожной станции Безымянка КбшЖД, сошли с рельсов два вагона грузового поезда со щебнем. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Щебень не рассыпался, никто не пострадал, задержки поездов не последовало. В течение 40 минут вагоны подняли.

В связи со случившемся Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку. По ее итогам которой будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.

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