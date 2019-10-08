На ж/д станции Безымянка сошли с рельсов два вагона грузового поезда

Во Самаре 8 октября, примерно в 2:00, при маневровых работах на 15 пути железнодорожной станции Безымянка КбшЖД, сошли с рельсов два вагона грузового поезда со щебнем. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Щебень не рассыпался, никто не пострадал, задержки поездов не последовало. В течение 40 минут вагоны подняли.
В связи со случившемся Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку. По ее итогам которой будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.