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ДТП Происшествия

В ДТП в Исаклинском районе погиб судья из Татарстана

ИСАКЛЫ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В минувшую субботу, 5 октября, в Исаклинском районе в результате ДТП погиб судья Лениногорского городского суда Республики Татарстан Владимир Иваничев, пишет "Самарское обозрение".

По данным ГАИ, на 1134 км федеральной автотрассы М-5 "Урал" Владимир Иваничев, управляя автомобилем KIA Sportage, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Mercedes с полуприцепом турецкой компании "Камил Транс". От полученных травм судья погиб на месте, полиция решает вопрос с возбуждением уголовного дела.

69-летний Владимир Иваничев работал судьей 30 лет. В 2016 г. его проводили в отставку, однако затем он вернулся к работе в том же суде.

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