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ДТП Происшествия

На пр. Масленникова в Самаре под колесами иномарки пострадала школьница

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 октября, в 14:00 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Toyota Corolla, ехавшего по пр. Масленникова со стороны Московского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, автомобилист сбил 11-летнюю девочку, переходившую проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

В результате аварии ребенок получил травмы, девочку доставили в больницу.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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