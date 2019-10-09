На пр. Масленникова в Самаре под колесами иномарки пострадала школьница

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Во вторник, 8 октября, в 14:00 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием 33-летнего водителя Toyota Corolla, ехавшего по пр. Масленникова со стороны Московского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.