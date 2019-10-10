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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Линце

ВЕНА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под девятым номером, пробилась во второй круг соревнований, сообщает championat.com. В своем первом матче она обыграла хозяйку кортов Барбару Хаас со счетом 6:3, 6:3.

Соперницы ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету австрийской теннисистки один эйс, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.

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