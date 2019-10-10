Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Линце

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Линце (Австрия) под девятым номером, пробилась во второй круг соревнований, сообщает championat.com. В своем первом матче она обыграла хозяйку кортов Барбару Хаас со счетом 6:3, 6:3.

Соперницы ранее не встречались. Продолжительность поединка составила 1 час 43 минуты. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 13. На счету австрийской теннисистки один эйс, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит с представительницей Словакии Викторией Кужмовой.