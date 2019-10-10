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Хоккей Спорт

"Лада" на выезде проиграла "Рубину"

ТЮМЕНЬ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 9 октября, ХК "Лада" проиграл тюменскому "Рубину" в очередном матче ВХЛ – Кубок Шелкового пути, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В середине первого периода Константин Майоров открыл счет: капитан "Лады" после отскока от лицевого борта сыграл нестандартно, направив шайбу в голкипера в расчете на рикошет — 0:1.

Но, до первого перерыва тюменцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала гости на пятаке оставили одного Дениса Ячменева (1:1), а затем игрок "Рубина" оформил дубль, реализовав численное преимущество в двух игроков — 2:1.

В начале второго периода Роман Горбунов увеличил счет — 3:1. Однако, еще до его окончания Михаил Чурляев (в большинстве) и Тимирев восстановили равновесие — 3:3.

В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: на гол тюменца Вадима Кравченко в самом его начале точным броском на 52-й минуте ответил Денис Шураков — 4:4.

В овертайме победу хозяевам принес Семен Иванов — 5:4 победа "Рубина".

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