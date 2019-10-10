Под Самарой погиб водитель Datsun, столкнувшейся с УАЗом

В среду, 9 октября, в Волжском районе произошло ДТП, в котором погиб молодой водитель. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:00 22-летний парень ехал на Datsun on-DO с логотипом Яндекс.Такси, по дороге Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка со стороны с. Дмитриевка в направлении трассы Самара — Большая Черниговка.

По предварительным данным полиции, на 3 км дороги автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом под управлением 36-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Datsun кончался до прибытия врачей "скорой помощи".

В областном ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.