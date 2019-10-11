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ДТП Происшествия

В Самарской области пострадал водитель легковушки, в которую врезалась фура с древесиной

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 октября, на 25-м км трассы "Урал — Сергиевск — Челно-Вершины"произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом, перевозившего древесину, и легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 18:35 при выезде с прилегающей территории на трассу, водитель тягача не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21101, который ехал со стороны с. Сергиевска в направлении с. Челно-Вершины.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где он был госпитализирован в травматологическое отделение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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