В Самарской области пострадал водитель легковушки, в которую врезалась фура с древесиной

В четверг, 10 октября, на 25-м км трассы "Урал — Сергиевск — Челно-Вершины"произошло ДТП с участием грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом, перевозившего древесину, и легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 18:35 при выезде с прилегающей территории на трассу, водитель тягача не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21101, который ехал со стороны с. Сергиевска в направлении с. Челно-Вершины.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где он был госпитализирован в травматологическое отделение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.