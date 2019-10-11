В Сызрани мертвую женщину обнаружили свисавшей на веревке с лоджии

В пятницу, 11 октября, в восьмом часу утра, жители Сызрани, проходившие по тротуару мимо дома на пр. 50-летия Октября, увидели тело женщины, свисавшее на привязанной к шее веревке с балкона третьего этажа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
На место происшествия выезжали полицейские, сотрудники следственного комитета и спасатели.
По предварительным данным оперативных структур, погибшей около 45 лет. Она была подвешена за шею буксировочным тросом. После того, как правоохранители осмотрели место происшествия, спасатели спустили тело на землю.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливают.