В Сызрани мертвую женщину обнаружили свисавшей на веревке с лоджии

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В пятницу, 11 октября, в восьмом часу утра, жители Сызрани, проходившие по тротуару мимо дома на пр. 50-летия Октября, увидели тело женщины, свисавшее на привязанной к шее веревке с балкона третьего этажа. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.