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ДТП Происшествия

В Зубчаниновке водитель машины с логотипом такси сбил женщину

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 11 октября, в 6:50, участником ДТП стал 36-летний водитель Kia Rio с логотипом такси. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Он ехал без путевого листа по ул. Чекистов со стороны ул. Щорса в направлении ул. Краснопресненской. По предварительным данным полиции напротив дома № 184 по ул. Чекистов автомобилист сбил 55-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пешеход пострадала. Ее доставили на "скорой" в больницу, где оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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