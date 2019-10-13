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ДТП Происшествия

В Тольятти автомобилист столкнулся на переезде с вагоном поезда

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 12 октября, около 1:10, на железнодорожном переезде в Тольятти автомобиль столкнулся с поездом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

На 2 км пикета № 6 ж/д перегона Жигулевское Море — Химзаводская водитель Toyota Corolla столкнулся с вагоном формируемого состава.

Автомобилист получил рану головы, от госпитализации он отказался.

По данным надзорного ведомства, легковушка получила незначительные повреждения. Задержек в движении поездов не было.

По предварительным данным, водитель не заметил поезд и выехал на переезд.

"По факту произошедшего организована проверка", — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Гид потребителя

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