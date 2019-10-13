В Тольятти автомобилист столкнулся на переезде с вагоном поезда

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В субботу, 12 октября, около 1:10, на железнодорожном переезде в Тольятти автомобиль столкнулся с поездом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.