В Тольятти автомобилист столкнулся на переезде с вагоном поезда

В субботу, 12 октября, около 1:10, на железнодорожном переезде в Тольятти автомобиль столкнулся с поездом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
На 2 км пикета № 6 ж/д перегона Жигулевское Море — Химзаводская водитель Toyota Corolla столкнулся с вагоном формируемого состава.
Автомобилист получил рану головы, от госпитализации он отказался.
По данным надзорного ведомства, легковушка получила незначительные повреждения. Задержек в движении поездов не было.
По предварительным данным, водитель не заметил поезд и выехал на переезд.
"По факту произошедшего организована проверка", — сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.