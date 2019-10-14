На трассе М-5 в Самарской области водитель Jaguar сбил насмерть пешехода

В воскресенье, 13 октября, в Самарской области на 933 км трассы М-5 автомобиль Jaguar E-PACE насмерть сбил пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 20:00 66-летний водитель иномарки ехал со стороны Москвы в направлении Самары. В пути он допустил наезд на 79-летнего пешехода, который шел посередине проезжей части ему навстречу.

В результате ДТП пешеход погиб на месте до приезда скорой помощи.

В областном полицейском Главке уточняют, что по факту происшедшего ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.