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ДТП Происшествия

В Самаре водитель легковушки сбил человека на пешеходном переходе

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 октября, в Самаре в ДТП попал 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440, ехавший в 20:12 по ул. Товарная, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, в пути, напротив дома №5 строения 1 по ул. Товарная он сбил 64-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, его доставили в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов.

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