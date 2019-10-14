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ДТП Происшествия

В Похвистневском районе в ДТП пострадали 18-летняя водитель Toyota Camry и девушка-подросток

ПОХВИСТНЕВО. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 13 октября, в с. Первомайск Похвостневского района автомобиль Toyota Camry под управлением 18-летней девушки съехал в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии полицейских, в 13:10 иномарка ехала по ул. Молодежная. Напротив дома №1 водитель не выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с рулевым управлением и съехала в левый кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП пострадала водитель и ее 17-летняя пассажирка. Управлявшую автомобилем девушу госпитализировали, а ее пассажирке медики "скорой" оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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