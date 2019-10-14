Следующее заседание Российско-Австрийского Делового совета может пройти в Самаре

В понедельник, 14 октября, в рамках рабочей поездки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в очередном заседании Российско-Австрийского Делового совета.

Российско-Австрийский Деловой совет - это бизнес-площадка для диалога между предпринимателями и представителями органов власти России и Австрии, созданная в 2007 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Среди членов совета - крупнейшие госкорпорации, промышленные предприятия и научные школы двух стран, такие, как ГК "Ростех", ОАО "Камаз", ОАО "РЖД", МГТУ имени Баумана, Представительство РАН в Австрии, крупнейшая в центральной Европе нефтяная компания "OMV Gas & Power GmbH", предприятие, занимающееся разработкой в области биотехнологий и технологий защиты окружающей "AGROBUSINESS Consulting GmbH" и другие.

Особое внимание Российско-Австрийский Деловой совет уделяет выстраиванию прямых связей между регионами России и Республикой. Сегодня на территории Самарской области работают предприятия с участием капитала из Австрийской Республики: группа компаний "Скадо", производящая канатные дороги и оборудование к ним, компании ООО "Джонсон Контролз Аутомотив" и ЗАО "Делфай-Самара", производящие запасные части и комплектующие автомобилей и двигателей, компания ООО "ТДИ Энерджи Сервисес", предоставляющая услуги в области нефте- и газодобычи и другие.

Выступая на заседании совета, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что регион интегрирован в мировую экономику - доля внешнеторгового оборота в валовом выпуске составляет 15% и входит в десятку крупнейших субъектов Российской Федерации по масштабу экономики.

"Мы активно и динамично развиваемся, что позитивно оценено ведущими кредитными рейтинговыми агентствами. Согласно шкалам международных рейтинговых агентств, Самарская область по уровню кредитного рейтинга занимает лидирующие позиции среди регионов России, - рассказал Дмитрий Азаров. - Регион сегодня проводит большую работу по поддержке производителей, которые поставляют продукцию на экспорт. Это соответствует целям национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который был инициирован президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. По итогам девяти месяцев мы уже выполнили задачу по экспорту на текущий год, но на последующие годы перед нами стоят более масштабные задачи. Мы заинтересованы в поставке продукции самарских производителей на рынки зарубежных стран, как заинтересованы и в инвестициях в экономику Самарского региона со всего мира".

В этом году в Самарской области был создан один из первых в России научно-образовательных центров, который объединил ведущие вузы региона и представителей реального сектора экономики. В НОЦ Самарской области входят АО "РКЦ "Прогресс", ПАО "Кузнецов", АО "Авиаагрегат", ПАО "АвтоВАЗ", АО "Самаранефтегаз". "Мы открыты к сотрудничеству в этом направлении и будем рады установить новые партнерские отношения с австрийскими учебными заведениями и индустриальными партнерами", - обратился Дмитрий Азаров к участникам заседания.

Дмитрий Азаров также рассказал потенциальным партнерам о том, Самарская область стала одной из пилотных зон, где будет реализовываться проект "Автодата", предусматривающий информационную интеграцию транспорта и дорожной сети посредством "больших данных". Технология будет апробирована на автомобилях и электромобилях, разработанных в Тольятти - АвтоВАЗом и компанией "Зетта". Электромобиль уже готов к запуску в серийное производство.

"Ключевым направлением нашей работы, открывающим возможности для интеграции на евразийском пространстве, станет включение Самарской области в международные транспортные коридоры. Важной вехой для нас станет строительство моста через Волгу, который вошел в федеральный комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Крупнейший в нашей стране инфраструктурный объект будет частью международного автомобильного маршрута "Европа - Западный Китай" и позволит региону укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны", - рассказал Дмитрий Азаров.

Новый маршрут пройдет через основные объекты инвестиционной и инновационной инфраструктуры региона - через ОЭЗ "Тольятти", которая входит в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России и в топ-10 лучших инвестиционных площадок страны, вдоль территории опережающего развития "Тольятти", а также рядом с технопарком в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

"Особая экономическая зона "Тольятти" может быть удобной "точкой входа" в Россию для иностранных инвесторов, в том числе из Австрии - беспошлинный ввоз оборудования и материалов для производства, беспошлинный вывоз продукции при экспорте, государственные гарантии сохранения налоговых льгот до 2059 года создают беспрецедентный набор мер поддержки", - отметил Дмитрий Азаров.

Преференциями, которые предоставляет регион, уже активно пользуются мировые промышленные лидеры - на Самарской земле размещены предприятия Schneider Electric, Bosch, Linde, Arconic, Nestle, Coca-Cola, Danone, работает французский альянс "АвтоВАЗ-Рено-Ниссан", а в ближайшее время состоится открытие штаб-квартиры одного из крупнейших в России подразделений транснациональной химической компании "Линде Групп". Дмитрий Азаров подчеркнул, что правительство региона заинтересовано в разностороннем сотрудничестве с Австрийской Республикой, и предложил следующее выездное заседание Российско-Австрийского Делового совета, которое состоится в 2021 году, провести в Самаре.

Участники заседания поблагодарили губернатора Самарской области за содержательное выступление и отметили, что по-новому посмотрели на партнерские отношения с регионом, наметили потенциальные направления сотрудничества. Также члены Совета поддержали идею проведения следующего заседания в Самарской области.