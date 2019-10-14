Доводы осужденного за кражу воспитанника детдома о неправомерных действиях правоохранителей изучат в СК РФ

Председатель СК РФ поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы проверки, проводимой СУ СК России по Самарской области по обращению 20-летнего бывшего воспитанника детдома, который сообщил следователям о противоправных действиях сотрудников полиции, якобы причинивших ему телесные повреждения при задержании, об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в СМИ была размещена информация о недозволенных методах воздействия сотрудников местной полиции в отношении заявителя. Молодой человек был задержан за кражу, а впоследствии с учетом имевшейся судимости приговорен к реальному сроку.

Глава СК РФ дал указание сотрудникам центрального аппарата детально разобраться во всех доводах молодого человека. Он потребовал при наличии законных оснований привлечь к ответственности не только сотрудников МВД за применение насилия к задержанному, но и работников службы исполнения наказаний, которые, со слов арестанта, проведя медицинское освидетельствование и зафиксировав телесные повреждения, не приняли должных мер реагирования.