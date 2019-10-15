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Хоккей Спорт

"Лада" обыграла "Ермак" - 2:0

ИРКУТСК. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, в матче ВХЛ - Кубок Шелкового пути ХК "Лада" переиграл "Ермак" (Ангарск), сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первом периоде счет не был открыт, а моментов для взятия ворот команды создали немного.

На 35-й минуте Вячеслав Андрющенко вывел "Ладу" вперед (0:1). Эта шайба оставалась единственной до последней минуты матча, когда Константин Майоров отправил вторую шайбу в пустые ворота - 2:0 победа "Лады".

Голкипер волжан Александр Скрынник отразил 26 бросков, во второй раз в сезоне не пропустив ни шайбы.

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