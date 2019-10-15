Под Самарой в загоревшейся при ДТП машине погиб водитель

В понедельник, 14 октября, в 1:50 не имеющий водительского удостоверения 24-летний мужчина за рулем ВАЗ-21120 на трассе Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград погиб в результате ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 33-м и 34 км трассы он нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части, в результате чего ударился о бордюрный камень, съехал в левый кювет, где машина загорелась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда врачей "скорой".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.