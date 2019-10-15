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ДТП Происшествия

В Самаре автоледи сбила коляску с годовалым малышом

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, в Самаре на ул. Свободы женщина на автомобиле Peugeot сбила детскую коляску с ребенком, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, 35-летня женщина-водитель в 18:10 при повороте налево на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог с ул. Свободы на ул. Воронежскую она въехала в коляску с годовалым малышом. Коляску катила перед собой 29-летняя мама, переходившая проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

При ДТП малыш получил телесные повреждения. Его доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка, и призывают водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов.

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