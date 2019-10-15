В Самаре на переходе под колесами иномарки пострадал юноша

В понедельник, 14 октября, в 9:50 на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №14 по ул. Киевской в Самаре 32-летняя женщина-водитель на автомобиле Mazda 3 сбила 18-летнего пешехода, который шел из дома на учебу, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

После ДТП сбитый молодой человек был доставлен на "скорой" в больницу, откуда, после оказания помощи, его отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.