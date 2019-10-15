На ул. Гагарина в Самаре под колеса легковушки попал пешеход, нарушивший ПДД

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В понедельник, 14 октября, в 20:37 в Самаре 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, ехавший по ул. Гагарина, сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.