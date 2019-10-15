На ул. Гагарина в Самаре под колеса легковушки попал пешеход, нарушивший ПДД

В понедельник, 14 октября, в 20:37 в Самаре 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, ехавший по ул. Гагарина, сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, напротив дома № 14 по ул. Гагарина 55-летний пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, попал под колеса машины.
В результате ДТП пешеход пострадал. Его доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают пешеходов соблюдать правила перехода проезжей части.