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ДТП Происшествия

На ул. Гагарина в Самаре под колеса легковушки попал пешеход, нарушивший ПДД

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 14 октября, в 20:37 в Самаре 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112, ехавший по ул. Гагарина, сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив дома № 14 по ул. Гагарина 55-летний пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, попал под колеса машины.

В результате ДТП пешеход пострадал. Его доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают пешеходов соблюдать правила перехода проезжей части.

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