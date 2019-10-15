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ДТП Происшествия

В Самаре разыскивают скрывшегося водителя грузовика, который сбил на переходе подростка

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, в 0:10 в полицию поступило сообщение о том, что 15-летний подросток получил травмы в ДТП, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Во время проверки полицейские установили, что 13 октября в 19:30 неизвестный водитель, управляя автомобилем, предположительно, цельнометаллической автомашиной типа "Газель" с белой будкой, ехал по ул. Тополей и напротив дома №1 "а" сбил подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель уехал, а пострадавший подросток самостоятельно обратился в одну из городских больниц и ему было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские устанавливают личность скрывшегося водителя и просят всех, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, обращаться в Дежурную часть Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре по телефону: 951-91-21.

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