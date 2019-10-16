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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова на старте Кубка Кремля победила Марию Саккари

МОСКВА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг "ВТБ Кубка Кремля", одержав верх над над представительницей Греции Марией Саккари со счетом 5:7, 6:1, 6:3, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 2 часа.

Павлюченкова выполнила четыре эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16. В активе Саккари три подачи навылет и три сделанных брейка. Кроме того, обе теннисистки совершили по семь двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Павлюченкова поспорит с соотечественницей, Варварой Грачевой.

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