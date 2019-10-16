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ДТП Происшествия

В Самаре скончалась женщина, попавшая под машину на Красноглинском шоссе

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 15 октября, в 18:38 в Самаре 21-летний водитель "Нива-21310", ехавший по Красноглинскому шоссе, сбил пенсионерку, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути водитель не обеспечил возможности постоянного контроля за движением и напротив дома № 131А по Красноглинскому шоссе сбил 67-летнюю женщину, переходившую проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где она скончалась в реанимации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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