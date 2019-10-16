16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти разыскивают водителя, сбившего во дворе ребенка и скрывшегося В Приволжском районе два ВАЗа не поделили дорогу, один из водителей в больнице Полицейские Похвистнево разыскали и лишили прав водителя, сбившего собаку и покинувшего место ДТП В Тольятти водитель Lexus не пропустила "шестерку", пострадал один человек В Самарском дворе под колесами Lexus пострадал юный велосипедист

ДТП Происшествия

Полицейские Похвистнево разыскали и лишили прав водителя, сбившего собаку и покинувшего место ДТП

ПОХВИСТНЕВО. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 124
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники МО МВД России "Похвистневский" разыскали и привлекли к ответственности местного жителя, который, управляя автомобилем, сбил собаку и покинул место ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к полицейским обратилась женщина, заявившая, что неизвестный на машине сбил ее питомца и уехал. Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, установленных по пути вероятного передвижения предполагаемого злоумышленника. Ориентировки с описанием примет разыскиваемого автомобиля были доведены до всех экипажей наружных служб полиции.

В ходе патрулирования улиц автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, был замечен экипажем ДПС на ул. Революционной. Сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося за рулем, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признался, что он случайно совершил наезд на собаку, после чего уехал с места ДТП.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Похвистневский районный суд, рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, вынес постановление о лишении водителя права управления транспортным средством на 12 месяцев.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3