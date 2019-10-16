Полицейские Похвистнево разыскали и лишили прав водителя, сбившего собаку и покинувшего место ДТП

Сотрудники МО МВД России "Похвистневский" разыскали и привлекли к ответственности местного жителя, который, управляя автомобилем, сбил собаку и покинул место ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к полицейским обратилась женщина, заявившая, что неизвестный на машине сбил ее питомца и уехал. Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели место ДТП, установили и опросили возможных очевидцев, изъяли и просмотрели записи с камер наружного наблюдения, установленных по пути вероятного передвижения предполагаемого злоумышленника. Ориентировки с описанием примет разыскиваемого автомобиля были доведены до всех экипажей наружных служб полиции.

В ходе патрулирования улиц автомобиль, схожий по описанию с разыскиваемым, был замечен экипажем ДПС на ул. Революционной. Сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося за рулем, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный признался, что он случайно совершил наезд на собаку, после чего уехал с места ДТП.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием"). Похвистневский районный суд, рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции, вынес постановление о лишении водителя права управления транспортным средством на 12 месяцев.