В новокуйбышевском интернате во время прогулки умер ребенок

Во вторник, 15 октября, в Новокуйбышевске на территории школы-интерната во время прогулки с педагогами и детьми скончался десятилетний мальчик, пишет progorodnsk.ru.

Официальная версия ЧП: у ребенка отключился кардиостимулятор.

"Единственная на настоящий момент версия медиков, полиции и мамы ребенка (она же единственная официальная): синдром внезапной смерти на фоне ряда острых кардиологических заболеваний. Ребенок в момент произошедшего стоял рядом с педагогом и детьми, разговаривал. Никакого воздействия извне на него не было. Первая помощь была оказана сразу и грамотно, "скорая помощь" по прибытии также провела весь комплекс реанимационных мероприятий. Мама присутствовала практически с первых минут, так как находилась на постоянной связи с педагогами именно из-за состояния здоровья ребенка. Мальчик получал все необходимое лечение и соблюдал режим, ему предписанный. Мама и педагоги следили за ребенком особенно пристально именно потому, что всегда был риск возникновения нештатной ситуации", - рассказала директор школы.