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Пожары Происшествия

Прокуратура начала проверку в связи с информацией о возгорании в самарском ТРК "Мега Сити"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратурой города Самары организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей в связи с произошедшим накануне пожаром в ТРК "Мега Сити", сообщили в надзорном ведомстве региона.

Судя по информации, размещенной в местных СМИ и соцсетях, 15 октября в торговой галерее ТРК появился небольшой очаг огня, который сотрудники затушили самостоятельно, не привлекая пожарных.

В ГУ МЧС России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что вызов в ТРК "Мега Сити" к ним не поступал.

Откуда в торговом центре появился огонь, еще предстоит установить.

"По результатам проверки будет решаться вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования", - подчеркнули в прокуратуре Самарской области.

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