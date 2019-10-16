В Тольятти разыскивают водителя, сбившего во дворе ребенка и скрывшегося

Сотрудники полиции Тольятти разыскивают водителя автомобиля, который 15 октября сбил 10-летнего мальчика во дворе напротив дома № 30 по ул. Матросова и покинул место ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в 08:05 ребенок переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. На одежде мальчика не было световозвращающих элементов. Неустановленный автомобиль, за рулем которого, предположительно, находилась женщина, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, после чего, водитель покинула место ДТП, не оказав помощь пострадавшему. Травмированный мальчик самостоятельно обратился в лечебное учреждение, где ему после обследования назначено амбулаторное лечение.

Сотрудниками полиции проводился осмотр места происшествия, опрос жителей соседних домов. Осуществляется комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, участвовавшего в ДТП, и установление возможных очевидцев. Автомобиль, со слов пострадавшего, был белого цвета.