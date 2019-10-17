На трассе в Хворостянском районе под колесами "Нивы" погиб пешеход

В среду, 16 октября, в 22:57 в Хворостянском районе 54-летний водитель автомобиля "Нива" ВАЗ-2131 сбил пешехода на трассе "Осинки-Приволжье", об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 16 и 17 км трассы он сбил 44-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости перекрестка без световозвращающих элементов на одежде.

В результате ДТП пешеход скончался на месте до приезда "скорой".

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.