В Жигулевске водитель иномарки сбил велосипедистку

В среду, 16 октября, в Жигулевске в 10:20 34-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил пожилую велосипедистку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в пути, в районе дома № 35 мкр. В-1 64-летняя велосипедистка ехала в попутном направлении, и, не убедившись в безопасности своего маневра, не подав сигнал о повороте, начала пересекать проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП велосипедистка получила телесные повреждения. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.