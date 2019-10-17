В Самаре 17 человек эвакуировали при тушении покрасочной камеры в автосервисе

В среду, 16 октября, в 16:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Дзержинского, 29, в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия происходило горение внутри покрасочной камеры автосервиса "Галактика" на площади четыре кв. м.
В борьбе с огнем участвовали 28 человек, которые использовали семь пожарных машин.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что при тушении из здания было эвакуировано 17 человек. Пострадавших нет.
Пожар удалось ликвидировать в 16:33. Причина возгорания устанавливается.