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Пожары Происшествия

В Самаре 17 человек эвакуировали при тушении покрасочной камеры в автосервисе

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 октября, в 16:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Дзержинского, 29, в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия происходило горение внутри покрасочной камеры автосервиса "Галактика" на площади четыре кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 28 человек, которые использовали семь пожарных машин.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что при тушении из здания было эвакуировано 17 человек. Пострадавших нет.

Пожар удалось ликвидировать в 16:33. Причина возгорания устанавливается.

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