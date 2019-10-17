В Самаре 17 человек эвакуировали при тушении покрасочной камеры в автосервисе

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В среду, 16 октября, в 16:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Дзержинского, 29, в Железнодорожном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.