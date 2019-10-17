В Ставропольском районе мужчина спас школьницу от похитителей

В среду, 16 октября, в с. Узюково Ставропольского района двое мужчин попытались похитить 11-летнюю школьницу, пишет samara.kp.ru. Через три дня девочке исполнится 12 лет.

"Дочка шла где-то в 17:30 к репетитору по английскому языку, - рассказала ее мама, Анна. - Она обычно ходит по главной дороге, там многолюдно. Вдруг рядом с ней остановилась машина, оттуда вышел мужчина и стал ее запихивать внутрь. Дочка стала кричать и кусаться, ей на помощь пришел прохожий, мужчины из автомобиля испугались и уехали".

Девочка от испуга не запомнила приметы мужчин, все, что она смогла рассказать, - что их было двое и они были не славянской внешности. Примерный возраст лет по 25.

Семья написала заявление в полицию, в облГлавке сообщили, что в настоящее время проводится проверка.

Кто спас школьницу, пока тоже неизвестно. Мужчину ищут всем селом: может быть, его показания помогут задержать несостоявшихся похитителей. Все, что о нем известно, - он был одет в темно-синий спортивный костюм.