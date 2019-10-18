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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Кубка Кремля, обыграв Грачеву

МОСКВА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал "ВТБ Кубок Кремля", пишет championat.com.

В матче второго круга она одержала волевую победу над соотечественницей, Варварой Грачевой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Соперницы ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 2 часа 13 минут. Павлюченкова ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 9. На счету 121-й ракетки мира Грачевой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Соперницей Павлюченковой в матче за выход в полуфинал станет соотечественница Вероника Кудерметова, обыгравшая первую ракетку соревнований украинку Элину Свитолину со счетом 6:2, 1:6, 7:5.

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