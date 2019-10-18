В Чапаевске Lexus сбил на переходе ребенка

В четверг, 17 октября, в Чапаевске 42-летний водитель автомобиля Lexus сбил 11-летнего пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка,ДТП произошло в 19:08 напротив дома №66 ул. Вокзальной, когда ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего мальчик бригадой скорой помощи был доставлен в больницу с подозрением на травму головы.

В пресс-службе областного полицейского Главка отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей быть максимально внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.