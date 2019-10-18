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Пожары Происшествия

В пожаре на ул. Партизанской в Самаре погиб мужчина, четыре человека спасены

ОРЕНБУРГ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 октября, в 6:57 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме № 234 по ул. Партизанская, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 5 кв. метров. В ликвидации пожара участвовали 11 человек, использовалось три единицы техники. С огнем удалось справиться в 7:15.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что во время пожара погиб 67-летний мужчина. Кроме того, сотрудники газодымозащитной службы успели спасти четырех человек, двое из которых дети.

Причины случившегося и ущерб устанавливаются.

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