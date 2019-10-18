На острове Проран 24 человека и пять судов тушили пожар в дачном доме

В пятницу, 18 октября, в 8:28 пожарные получили сообщение о возгорании дачного домика на острове Проран, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожар составила 20 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 24 человека, которые использовали семь единиц техники.

На место происшествия был направлен пожарный корабль и выезжали сотрудники ПС по Самарской области на четырех катерах с мотопомпами.

Пожар удалось ликвидировать в 9:32. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.