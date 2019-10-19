Ночью в центре Самары более 90 человек тушили два жилых дома

В субботу, 19 октября, в 3:11 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на ул. Ленинская, 267, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что происходит горение двух жилых домов и надворных построек на общей площади 450 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "Пожар № 2". На тушение привлекался 91 человек, использовалось 27 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 3:59, а полностью ликвидировать в 5:32.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.