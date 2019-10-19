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Пожары Происшествия

В Зубчаниновке 27 человек тушили крупный пожар в жилом доме

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 октября, в 14:55 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на Аэрофлотском проезде, 21, в пос. Зубчаниновка, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный кирпичный одноэтажный дом с деревянной крышей на площади 100 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 27 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы. Для борьбы с огнем использовалось восемь единиц техники.
Пожар удалось ликвидировать в 15:45.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб устанавливаются.

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