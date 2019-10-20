На ул. Некрасовская в Самаре 109 пожарных тушили трехэтажный жилой дом

В воскресенье, 20 октября, в 7:21 в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в трехэтажном жилом доме на ул. Некрасовская, 57, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия происходило тление межэтажных перекрытий между вторым и третьим этажами.

К месту происшествия были направлены огнеборцы по повышенному рангу "Пожар № 2". Всего в тушении участвовали 109 человек, которые использовали 32 единицы техники.

Из здания было эвакуировано 25 человек. По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в 8:37 пожарным удалось локализовать открытое горение на площади 50 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.