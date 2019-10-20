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ДТП Происшествия

При столкновении маршрутки и легковушки в Тольятти пострадали трое

ТОЛЬЯТТИ. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 19 октября, в 19:30 в Автозаводском районе участником ДТП стал 48-летний водитель автобуса "Газ", ехавший с 10 пассажирами по маршруту № 314.

Происшествие случилось на ул. Дзержинского, когда автобус двигался со стороны ул. Юбилейная в направлении пр. Степана Разина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, при повороте налево у дома № 62 по ул. Дзержинского он не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Rio под управлением 34-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали два 17-летних пассажира автомобиля Kia Rio и 32-летний пассажир маршрутного автобуса.  Им оказывалась медицинская помощь и было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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