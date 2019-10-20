Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов итоги нацпроектов за 9 месяцев

В субботу, 19 октября, в рамках второго дня проведения областного семинара-совещания на тему реализации нацпроектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным, главы городов и районов доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову о ходе реализации нацпроектов.

"Вы знаете, какой уровень ответственности предполагает реализация нацпроектов. Только совместная, командная работа может дать результаты, которые уже сегодня с нас спрашивают на федеральном уровне, которых ожидают от нас жители региона", — обратился к присутствующим Дмитрий Азаров.

Председатель правительства Виктор Кудряшов доложил главе региона об итогах работы по нацпроектам за 9 месяцев. Он рассказал, что более 35% целевых показателей регионом уже исполнены, по остальным работа завершается.

При этом глава кабмина акцентировал внимание на том, что отдельным муниципалитетам необходимо ускориться, чтобы успешно закончить год. К примеру, "подтянуться" по вводу жилья нужно Самаре, Тольятти и Волжскому району.

Также ряду муниципалитетов необходимо активнее оказывать содействие местным товаропроизводителям в вопросе выведения продукции на экспорт. В этом вопросе среди отстающих оказались Кинель и Елховский район. По каждому из направлений, по которым есть отклонение от плана, в течение этих дней был сделан подробный анализ, а также выработка путей преодоления возникающих вопросов.

Особое внимание на совещании уделили реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Регион достиг значительных результатов в легализации теневого бизнеса и стал единственным в ПФО, кто показал прирост в этом вопросе. За год 5643 человека оформили трудовые отношения или зарегистрировались как ИП.

При этом Дмитрий Азаров призвал коллег усилить работу по выводу бизнеса из тени. Он поручил главам самостоятельно мониторить вверенные территории, а также выработать "маркеры", которые помогут определять "теневиков" и оперативно реагировать на ситуацию. Также в этой работе муниципалитетам поручено активнее взаимодействовать с населением, уделять больше внимания сигналам, поступающим от жителей.

На семинаре-совещании было отмечено, что при реализации национального проекта "Здравоохранение" наиболее остро стоит вопрос с обеспечением кадров в медицинских учреждениях малых городов и районов, а также с созданием мобильных бригад скорой помощи.

Губернатор поручил представителям профильных министерств и главам районов изучить опыт коллег, посмотреть, какие меры предпринимают в других субъектах РФ для решения вопросов. В частности, Дмитрий Азаров предложил тщательным образом ознакомиться с опытом Белгородской области в этой сфере, которые уже добились внушительных результатов.

Вопросы развития сельских территорий также не остались без внимания. Регион готовится к реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной по инициативе главы государства. По сути госпрограмма — это еще один национальный проект, нацеленный на поддержку сельхозпроизаодителей, благоустройство сельских поселений, а также повышение качества медицинских и образовательных услуг.

Так, одним из аспектов госпрограммы будет предоставление ипотеки на льготных условиях для приобретения жилья в сельской местности: процентная ставка составит всего 3%, при этом у региональных властей есть возможность предоставлять дополнительные субсидии населению, за счет чего процент переплаты станет еще ниже. Заявочная кампания на участие в программе уже открыта, но, не смотря на это, в правительство области на данный момент поступило всего 20 заявок от населения.

Губернатор получил главам районов усилить информационную работу с жителями, подробно рассказывать людям о программе и о тех возможностях, которые она предоставит.

В ходе дискуссии перед главами муниципалитетов также была поставлена задача усилить контроль за реализацией проектов по поддержке крестьянско-фермерских хозяйств. Виктор Кудряшов доложил главе региона о том, что в области встречаются случаи нецелевого использования средств, выделенных фермерам в рамках грантовой поддержки.

Дмитрий Азаров отметил, что одного контроля за фермерами здесь не достаточно. В первую очередь необходимо перестроить систему поддержки, исключить возможность того, чтобы средства были израсходованы не по назначению. В качестве одного из возможных вариантов решения вопроса было предложено заменить прямую финансовую поддержку закупкой необходимого оборудования для фермера.

Губернатор поставил задачу министерству сельского хозяйства за месяц разработать новую модель поддержки фермерства и презентовать ее главам муниципалитетов.