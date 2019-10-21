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ДТП Происшествия

В Сызрани водитель легковушки уснул за рулем и врезался в стоящую машину

СЫЗРАНЬ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 октября, в Сызрани 48-летний водитель автомобиля Lada 219410 уснул за рулем и врезался в иномарку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, мужчина лишен прав 1 марта 2018 г. на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и 5 июня 2019 г. на 24 месяца за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию по статье 264.1 УК РФ.

По предварительным данным полицейских, 20 октября в 15:00 он ехал в Сызрани по ул. Демократический и в районе дома № 1 по ул. Щербакова уснул за рулем, в результате чего потерял контроль над управлением транспорта и врезался в стоявший автомобиль Kia Rio под управлением 19-летнего водителя, который остановился для поворота налево и пропускал встречный транспорт.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Врачи "скорой" оказали им помощь на месте. У водителя отечественной легковушки сотрудники полиции заподозрили признаки алкогольного опьянения, предложили ему пройти медицинское освидетельствование, от которого он отказался, в связи с чем в его отношении был составлен материал по статье 264.1 УК РФ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают водителей соблюдать ПДД.

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