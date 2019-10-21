В с. Богатое пострадал пассажир врезавшейся в столб иномарки

В воскресенье, 20 октября, в с. Богатое в ДТП попал 32-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, не имеющий водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в 14:30 он ехал по ул. Папанина в направлении с. Борское. В пути, у дома № 111 по ул. Папанина, он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением и врезался в бетонный столб.

В результате ДТП пострадал 41-летний пассажир иномарки. Он был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания помощи отпущен домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.