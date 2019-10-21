В Красноглинском районе 28 человек тушили частный дом

В воскресенье, 20 октября, в 12:09 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Береговой, 17, в ТСЖ "Содружество" в Красноглинском районе, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 80 кв. м. Огнеборцы выехали на тушение по повышенному рангу сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 28 человек, которые, используя семь единиц техники, ликвидировали пожар в 12:53.

По данным чрезвычайной службы, погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.