16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У федерации хоккея Самарской области отзывают аккредитацию "Ладья" на выезде дважды уступила "Спутнику" "Лада" всухую обыграла тверское "Динамо" ЦСК ВВС проиграл "Ермаку" - 3:4 "Лада" в Красноярске проиграла "Соколу"

Хоккей Спорт

"Ладья" на выезде дважды уступила "Спутнику"

КАЗАНЬ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

18 и 19 октября ХК "Ладья" провел матчи со "Спутником" (Альметьевск) в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

В первой встрече автозаводцы проиграли с крупным счетом — 2:5. После двух периодов в игре было равенство: 2:2 (у "Ладьи" отличились Кирилл Торопов и Милан Зинатуллин).

Решающим стал третий период: хозяевам понадобилось чуть больше минуты, чтобы добиться преимущества в две шайбы. Итоговый счет — 5:2 в пользу "Спутника".

Во втором матче счет открыл нападающий "Спутника" Раиль Шарипов отличившийся на пятой минуте. В первом периоде хозяева имели значительное игровое преимущество — перебросав тольяттинцев 19:2. Тем не менее, один из двух бросков "Ладьи" в створ ворот Раиля Насырова оказался голевым: Артем Якутов сравнял счет в концовке стартового периода (1:1).

Во втором периоде тольяттинцы на четыре минуты получили численное преимущество. И, хотя реализовать его не смогли, выровняли игру и вскоре стараниями Милана Зинатуллина вышли вперед (1:2).

На 35-й минуте Михаил Фадеев сравнял счет (2:2).

Судьба матча решилась в третьем периоде, когда Даниил Мельников и Раиль Кабиров забросили две шайбы в ворота Артема Забродина — 4:2 победа "Спутника".

Гид потребителя

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3