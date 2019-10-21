"Ладья" на выезде дважды уступила "Спутнику"

18 и 19 октября ХК "Ладья" провел матчи со "Спутником" (Альметьевск) в рамках Париматч чемпионата МХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

В первой встрече автозаводцы проиграли с крупным счетом — 2:5. После двух периодов в игре было равенство: 2:2 (у "Ладьи" отличились Кирилл Торопов и Милан Зинатуллин).

Решающим стал третий период: хозяевам понадобилось чуть больше минуты, чтобы добиться преимущества в две шайбы. Итоговый счет — 5:2 в пользу "Спутника".

Во втором матче счет открыл нападающий "Спутника" Раиль Шарипов отличившийся на пятой минуте. В первом периоде хозяева имели значительное игровое преимущество — перебросав тольяттинцев 19:2. Тем не менее, один из двух бросков "Ладьи" в створ ворот Раиля Насырова оказался голевым: Артем Якутов сравнял счет в концовке стартового периода (1:1).

Во втором периоде тольяттинцы на четыре минуты получили численное преимущество. И, хотя реализовать его не смогли, выровняли игру и вскоре стараниями Милана Зинатуллина вышли вперед (1:2).

На 35-й минуте Михаил Фадеев сравнял счет (2:2).

Судьба матча решилась в третьем периоде, когда Даниил Мельников и Раиль Кабиров забросили две шайбы в ворота Артема Забродина — 4:2 победа "Спутника".