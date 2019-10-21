В Тольятти нетрезвая женщина спровоцировала ДТП, в котором пострадал человек

В воскресенье, 20 октября, в Тольятти 27-летняя женщина в 2:00 в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Subaru Impreza с госномером Нижегородской области (регион 152) на Обводном шоссе врезалась в машину, ехавшую перед ней, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 9б по Обводному шоссе она не выбрала безопасную дистанцию, в результате чего столкнулась с ехавшим впереди попутным автомобилем Lada Priora тоже с госномером Нижегородской области, которым управлял 30-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 52-летняя пассажирка отечественной легковушки. После оказания помощи ей было назначено амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и настоятельно рекомендуют водителям не садиться за руль в нетрезвом состоянии, так как это может обернуться самыми тяжкими последствиями.