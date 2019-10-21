В Сызрани мужчине отрезало ноги грузовым поездом

В воскресенье, 20 октября, в 17:33 в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о травмировании мужчины на ж/д станции "Сызрань-город", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в транспортной полиции Сызрани.

На месте происшествия представители следственно-оперативной группой Сызранского ЛО МВД России на транспорте установили, что рядом с железнодорожным переходом, расположенным в районе ул. Степана Разина, 43-летнему жителю Сызрани отрезало ноги грузовым поездом.

"Пострадавший госпитализирован, — отметили в Сызранском ЛО МВД России на транспорте. — В настоящее время по данному факту проходит проверка, устанавливаются все обстоятельства происшедшего".